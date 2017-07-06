«Амур» подписал просмотровый контракт с форвардом Губиным

Хабаровский «Амур» подписал просмотровый контракт с нападающим Олегом Губиным, информирует официальный сайт клуба с Дальнего Востока.



Олег Губин – воспитанник воскресенского хоккея. Ранее 36-летний хоккеист выступал за московский «Спартак», череповецкую «Северсталь», новосибирскую «Сибирь» и екатеринбургский «Автомобилист». Всего опытный хоккеист играет в Континентальной хоккейной лиге с её первого сезона, в 527 матчах записав на свой счёт в общей сложности 176 результативных баллов — 78 голов и 98 передач.

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