Строительство хоккейной академии «Авангарда» завершится в 2018 году, об этом сказал член правления «Газпром нефти» Александр Дыбаль. По его словам, после постройки затраты на её финансирование в три раза превысят расходы на нынешний детский хоккейный центр, но компания к этому готова.



«Хоккейная академия «Авангард» строится «Газпром Инвестгазификацией» в рамках программы «Газпром – детям». Клуб находится в постоянном контакте с ними. Строительство идет по плану и должно быть закончено в 2018 году. Сам проект комплекса академии создан с учётом требований, разработанных «Авангардом», и после окончания должен быть передан клубу. В комплексе будет две арены: основная по стандартам IIHF и тренировочная. Основная арена будет иметь трибуны на 1000 человек.



Также академия будет иметь свой медцентр, два больших спортивных зала и один тренажёрный и пресс-центр, который в обычное время может использоваться как зал для больших собраний. Ледовый комплекс будет соединен переходом с общежитием, в котором будут жилые блоки для иногородних воспитанников, служебные квартиры для тренеров и преподавателей, учебные классы, восстановительный центр и столовая. После окончания стройки наши общие затраты на содержание академии в три раза превысят нынешние на детский хоккейный центр. Но мы к этому готовы», — отметил Дыбаль.

Дыбаль: бюджет «Авангарда» на 6-м месте в КХЛ, не намерены снижать этот уровень