«Вегас» готовит команду из хоккейных статистиков числом 20 человек

Новый клуб Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» приступил к подготовке команды из хоккейных статистиков, информирует официальный сайт НХЛ. Новые сотрудники числом более 20 человек сейчас проходят подготовку на арене клуба.



«Что я понял об этих ребятах, так это наличие у них страсти к игре. И это ключевой момент. Можно научить человека двигать указателем мышки по экрану компьютера, но понимание устройства и культуры игры уже должны у него присутствовать», — прокомментировал подготовку специалистов директор НХЛ по работе с официальными лицами Дэйв Бэйкер.

Девичник Овечкиной и экспедиция Панарина на Алтай Малкин отдыхал в Майами, Кузнецов встретился с Ковалёвым, а Бобровский тренировался в Новокузнецке — в обзоре аккаунтов игроков НХЛ.