Новички минского «Динамо» определились с игровыми номерами

Новички минского «Динамо» определились с игровыми номера, сообщает официальный статус команды из Беларуси.



В сезоне-2015/16 нападающий Дмитрий Буйницкий выступал за «зубров» под номером 94, но предстоящий сезон он проведёт под номером 97. Защитник Роман Дюков в «Динамо» сыграет под номером 9, а вратарь Степан Горячевских – под номером 35. Кроме того, решил поменять номер форвард Дмитрий Амброжейчик. В следующем сезоне на его спине будет располагаться номер 63.



Напомним, недавно стало известно, что Сергей Стась и Константин Кольцов назначены ассистентами главного тренера минского «Динамо».

Сергей Стась и Константин Кольцов будут помогать Дуайеру в минском «Динамо»