На стадионе новокузнецкого «Металлурга» появится видеокуб

Новокузнецкий «Металлург», который в следующем сезоне будет выступать в Высшей хоккейной лиге, так как его исключили из КХЛ, в своём официальном «твиттере» рассказал об изменениях на домашней арене клуба. Как сообщается, Дворец спорта кузнецких металлургов сейчас проходит модернизацию, в ходе которой на арене появится видеокуб.



Подготовку к сезону-2017/18 «Металлург» начнёт в Новокузнецке в первой половине июля (конкретное число станет известно после определения даты начала регулярного чемпионата ВХЛ). С 15 по 31 июля запланирован сбор в Сочи.

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