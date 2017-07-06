Макдэвид: хотел, чтобы у «Эдмонтона» было больше места в платёжке

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид после подписания нового контракта с клубом отметил, что хотел оставить как можно больше свободного места в платёжке клуба. Новое соглашение рассчитано на восемь лет, 20-летний хоккеист будет получать за сезон $ 12,5 млн.



«100 млн – это большие деньги, я несколько поражён такой суммой, но остаться в «Эдмонтоне» ещё на 8 лет – особенное чувство. Можно ли было запросить зарплату больше? Не могу сказать. В любом случае 100 млн — большие деньги. Надеюсь, что мы сможем конкурировать с соперниками, хотел, чтобы у команды оставалось больше места в платёжке для других игроков», — приводил слова Макдэвида NBC Sports.

«Эдмонтон» подписал контракт с Макдэвидом на 8 лет с зарплатой в $ 12,5 млн