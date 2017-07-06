Генменеджер «Сан-Хосе»: знали про варианты Марло, уважаем его решение

Генеральный менеджер «Сан-Хосе Шаркс» Даг Уилсон прокомментировал решение нападающего Патрика Марло, который не договорился о новом соглашении с «акулами», вышел на рынок свободных агентов и подписал контракт с «Торонто Мэйпл Лифс». Соглашение 37-летнего игрока с «листьями» рассчитано на три сезона.



«Мы знали, что у него есть варианты. Это же рынок свободных агентов. Мы уважаем его решение. Но ничто не затмит достижения Патрика и нашей команды за последние 20 лет», — приводит слова Уилсона официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

