Сердюк: всегда входил в 5-10 лучших юниоров-бомбардиров по России

Новичок «Омских Ястребов» нападающий Александр Сердюк рассказал о своих целях в МХЛ.



«Чего добился за несколько лет в хоккейной школе «Авангард»? Серьёзных достижений не было: занимали с командой второе, третье места. Индивидуально – всегда входил в 5-10 лучших бомбардиров по России. Хотелось бы и в МХЛ выглядеть не хуже. Из целей: в первый год нужно сыграть как можно лучше, заявить о себе, зарекомендовать себя в команде, а потом уже, надеюсь, на меня будет возложена ответственность, я буду играть в первых пятёрках и приносить большую пользу команде. И, конечно, хочется вместе с командой поднять кубок чемпионов МХЛ.



Остаётся ли время на что-то, кроме хоккея? Чем дальше, тем меньше. Раньше, например, занимался шахматами, английским языком, но сейчас времени и сил на это не хватает. В основном тренируюсь и занимаюсь учёбой, иногда гуляю с друзьями, стараюсь пользоваться возможностью провести время с близкими людьми», — цитирует игрока официальный сайт «ястребов».