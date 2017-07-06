«Монреаль» подписал новый контракт с вратарём Линдгреном

Клуб НХЛ «Монреаль Канадиенс» заключил новый контракт с голкипером Чарли Линдгреном, информирует официальный «твиттер» канадской команды. Новое соглашение с 23-летним вратарём рассчитано на один год и будет действовать на двусторонней основе.



В прошедшем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги хоккеисту удалось принять участие в двух матчах, в обоих Линдгрен одержал победу. Вратарь отражал 94,9% бросков по своим воротам при коэффициенте непробиваемости 1,48. Всего на счету голкипера 3 матча в НХЛ.

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