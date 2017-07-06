Защитник Никита Нестеров продолжит карьеру в КХЛ

Защитник Никита Нестеров, с 2014 года выступавший в Национальной хоккейной лиге, принял решение вернуться в Россию, сообщил агент игрока Дэн Мильштейн в своём «твиттере».



24-летний Нестеров перешёл в «Монреаль» из «Тампа-Бэй Лайтнинг» в прошлом сезоне. Он сыграл за новую команду 13 матчей, отметившись одной заброшенной шайбой и четырьмя передачами при показателе полезности "+3". Всего в НХЛ россиянин провёл три сезона, на его счету 132 матча, в которых он набрал 33 (9+24) балла при показателе полезности «0».

Ковальчук остаётся в СКА, Любимов вернулся в ЦСКА. Таблица трансферов КХЛ 42 игрока «Динамо» получили статус НСА, СКА вернул Калинина, а ЦСКА – Любимова из НХЛ – в трансферах недели.