Крюгер: в свои 27 я, наверное, один из самых возрастных игроков «Каролины»

Нападающий Маркус Крюгер поделился первыми впечатлениями после обмена в «Каролину Харрикейнз». В прошлом сезоне игрок выступал за «Чикаго».



«Я в свои годы, наверное, один из самых возрастных хоккеистов в команде. Это многое меняет. Я постараюсь оставаться самим собой, чтобы помочь команде. Таков мой настрой. Всегда хочется помочь команде. Я хочу сделать шаг вперёд, стать ещё лучше. Я приложу все силы, чтобы воспользоваться шансом. Посмотрим, что из этого получится», — приводит слова Крюгера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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