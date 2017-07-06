«Вашингтон» подписал с Грубауэром однолетний контракт на $ 1,5 млн

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан объявил о переподписании соглашения с немецким голкипером Филиппом Грубауэром. По условиям нового однолетнего контракта вратарь получит $ 1,5 млн, сообщает официальный сайт клуба.



Переговоры Грубауэра о новом контракте затягивались, но ранее стало известно, что игрок не стал подавать в арбитраж.



В прошлом сезоне Грубауэр принял участие в составе «Вашингтона» в 24 матчах НХЛ, в которых его коэффициент надёжности составил 2,04, а процент отражённых бросков – 92,6. В том числе Филипп отыграл один матч в плей-офф.