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ГК ТЭН продаст «Парк Легенд» структурам Аркадия Ротенберга

6 июля 2017, четверг. 19:23. Хоккей

Президент группы компаний ТЭН Руслан Гутнов сообщил, что комплекс «Парк Легенд» будет продан структурам Аркадия Ротенберга, но при этом группа компаний продолжит работу в хоккее.

«Важно, чтобы проект успешно развивался, поэтому для эффективного управления и дальнейшей реализации эта сделка является выгодной для обеих сторон. Компании, аффилированные с ТЭН, продолжат свою работу в рамках проекта, но под руководством новой структуры. При этом сделка позволит нам сконцентрировать внимание на других объектах группы. Хочу отдельно отметить, что такие хоккейные проекты ТЭН, как клуб «Легенды хоккея», турнир Лиги Легенд мирового хоккея, женская любительская лига, останутся и продолжат развиваться.

Для ГК ТЭН «Парк Легенд» всегда был важным и амбициозным проектом, поэтому мы как инвесторы и девелоперы успешно завершили строительство и реализацию большей части проекта. Более того, все объекты сданы в срок, город получил новые рабочие места и развитие территории. За последние два года «Парк Легенд» стал центром притяжения как главных хоккейных событий в масштабах всей страны, так и других спортивных и культурных мероприятий.

Мы поддерживали и будем поддерживать наших заслуженных хоккеистов. Более того, по инициативе Аркадия Ротенберга нашим легендам будет оказана поддержка в рамках «Парка Легенд», клуб продолжит регулярные тренировки, выступления во дворце, работу в рамках Музея хоккея», — приводит слова Гутнова «Р-Спорт».

Источник: Р-Спорт Сообщить об ошибке
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Теги
Аркадий Ротенберг
Новости. Хоккей
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