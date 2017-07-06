«Питтсбург» подписал контракт новичка с незадрафтованным форвардом Джонсоном

Генеральный менеджер «Питтсбург Пингвинз» Джим Рутерфорд сообщил о подписании контракта новичка с незадрафтованным форвардом Адамом Джонсоном, который имеет статус свободного агента. Соглашение с Адамом рассчитано на два года, сообщает официальный сайт клуба.



В прошлом сезоне 22-летний Джонсон выступал в составе команды Университа Миннесоты, за которую отыграл в 42 матчах, забросил 18 шайб и отдал 19 результативных передач, набрав 37 очков при показателе полезности «+5». В следующем сезоне нападающий будет выступать в АХЛ в составе «Уилкс-Барре/Скрэнтон Пингвинз» — фарм-клубе «Питтсбурга».