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Генменеджер «Эдмонтона»: мы занимаемся созданием конкурентоспособной команды

6 июля 2017, четверг. 20:46. Хоккей

Генеральный менеджер «Эдмонтон Ойлерз» Питер Чиарелли рассказал, чем руководство клуба будет заниматься после подписания контракта с Коннором Макдэвидом.

«В возрасте Макдэвида было всего два игрока, добившиеся того же. Но ему также небезразлична судьба партнёров, о чём он недвусмысленно сообщил мне. Он хочет, как и мы, как и болельщики Эдмонтона, создать отличную команду. Это мы и пытаемся сделать. В мире под потолком зарплат есть определённые сложности. Некоторые команды с высокооплачиваемыми звёздами добиваются успеха, некоторые нет. Всё дело в анализе и создании наилучшего из возможных составов. Этим мы и продолжим заниматься.

Всю дорогу мы говорим о создании конкурентоспособной команды, которая сможет бороться за чемпионство. Итоговая сумма контракта Макдэвида родилась после продуктивной дискуссии, прогнозирования будущего и анализа составов других команд. По мнению Коннора и его команды, это была честная сумма. А мы могли её себе позволить, чтобы продолжать строительство успешного коллектива», — приводит слова Чиарелли официальный сайт НХЛ.

Источник: Официальный сайт "Эдмонтон Ойлерз" Сообщить об ошибке
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Эдмонтон Ойлерз Питер Чиарелли
Новости. Хоккей
6 июля 2017, четверг
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