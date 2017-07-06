Генменеджер «Эдмонтона»: мы занимаемся созданием конкурентоспособной команды

Генеральный менеджер «Эдмонтон Ойлерз» Питер Чиарелли рассказал, чем руководство клуба будет заниматься после подписания контракта с Коннором Макдэвидом.



«В возрасте Макдэвида было всего два игрока, добившиеся того же. Но ему также небезразлична судьба партнёров, о чём он недвусмысленно сообщил мне. Он хочет, как и мы, как и болельщики Эдмонтона, создать отличную команду. Это мы и пытаемся сделать. В мире под потолком зарплат есть определённые сложности. Некоторые команды с высокооплачиваемыми звёздами добиваются успеха, некоторые нет. Всё дело в анализе и создании наилучшего из возможных составов. Этим мы и продолжим заниматься.



Всю дорогу мы говорим о создании конкурентоспособной команды, которая сможет бороться за чемпионство. Итоговая сумма контракта Макдэвида родилась после продуктивной дискуссии, прогнозирования будущего и анализа составов других команд. По мнению Коннора и его команды, это была честная сумма. А мы могли её себе позволить, чтобы продолжать строительство успешного коллектива», — приводит слова Чиарелли официальный сайт НХЛ.