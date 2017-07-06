Якупов: я всегда готов приехать в сборную России

Форвард Наиль Якупов, который подписал соглашение с «Колорадо Эвеланш», отметил, что постарается вернуться в сборную России.



«Сейчас о возвращении в Россию нет особого смысла говорить. Я привык к НХЛ, мне хочется играть там, меня туда тянет. Это лучшая лига, я в ней мало что сказал. В первую очередь хочется доказать самому себе. Пока все мои мысли о Северной Америке.



Что касается сборной России, то, конечно, я буду стараться в неё вернуться. У меня никогда не было проблем и нежелания ехать в сборную России. В сборную вызывали с малых лет, это было самое кайфовое время. Надевать форму с гербом своей страны очень престижно. Я был капитаном «молодёжки», у нас сложилась хорошая команда. И с 1992 годом, и с 1993-м было интересно. Ездили играть турниры в разные страны. В прошлом году я приехал в сборную. Несмотря на то что не попал в состав, получил колоссальное удовольствие. Было классно потренироваться с командой, проводить в ней время. Я всегда готов приехать в сборную», — отметил Якупов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Полную версию интервью с Якуповым читайте на «Чемпионате».