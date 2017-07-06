«Салават Юлаев» подписал однолетний контракт с нападающим Барановым

«Салават Юлаев» подписал двустороннее однолетнее соглашение с нападающим Ильёй Барановым, сообщает официальный сайт КХЛ.



Также «Автомобилист» подписал двусторонний двухлетний контракт с защитником Александром Севостьяновым, «Барыс» — аналогичные соглашения с защитником Алексеем Маклюковым и нападающим Дмитрием Шевченко, «Спартак» — двусторонний однолетний контракт с голкипером Кириллом Калининым, а «Сочи» переподписал на новых условиях двусторонний договор на один год с нападающим Иваном Захарчуком.



Помимо этого «Барыс» расторг контракт с нападающим Дмитрием Макеевым, «Металлург» — с форвардами Тимофеем Меньщиковым и Денисом Полукаровым, а «Сочи» — с форвардом Игорем Бортниковым.