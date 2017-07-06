Выиграйте приз в хоккейном сообществе в соцсети «ВКонтакте»

«Чемпионат» вместе с издательством «Эксмо» разыгрывает два шикарных хоккейных издания.



Для участия в конкурсе необходимо вступить в группы «Чемпионат.Хоккей» и «Non-Fiction Эксмо» в соцсети «ВКонтакте», поделиться этой записью с друзьями и дождаться результатов 12 июля.



Два победителя, выбранных случайным образом из всех, кто выполнил условия, получат по две книги с доставкой по РФ!



Детали о книгах:



1. Хоккей. Книга-тренер

2. Играй в хоккей лучше всех. Тактики, стратегии и лайфхаки от лучших канадских команд (автор: Рон Дэвидсон).