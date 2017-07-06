«Флорида» подписала трёхлетний контракт с защитником Писиком

Генеральный менеджер «Флориды Пантерз» Дэйл Тэллон объявил о подписании соглашения с защитником Марком Писиком, которое рассчитано на три года, сообщает официальный сайт клуба.



25-летний Писик в прошлом сезоне принял участие в 82 матчах, в которых забросил 4 шайбы и отдал 13 результативных передач, набрав 17 очков при показателе полезности «0».



Всего на счету Писика 207 встреч в НХЛ, где он также выступал за «Баффало Сэйбрз», в которых защитник набрал 43 очка по системе «гол+пас» (9+34) при показателе полезности «-15».