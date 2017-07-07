«Вегас» подписал однолетний контракт с Пулккиненом

Генеральный менеджер «Вегас Голден Найтс» Джордж Макфи объявил о подписании однолетнего соглашения с нападающим Теему Пулккиненом, по которому тот получит $ 700 тыс., сообщает официальный сайт клуба.



В прошлом сезоне Пулккинен сыграл в 13 матчах НХЛ, сначала за «Миннесота Уайлд», а затем за «Аризона Койотс», в которых забил два гола, набрав два очка при показателе полезности «-2». Большую часть сезона Теему провёл в АХЛ, выступая в составе «Айова Уайлд», сыграл в 47 матчах, в которых набрал 36 очков по системе гол+пас (18+18), а его показатель полезности составил «0».