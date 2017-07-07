Генменеджер «Филадельфии» опроверг интерес к Андрею Маркову

Генеральный менеджер «Филадельфия Флайерз» Рон Хекстолл опроверг слухи о возможном интересе клуба к 38-летнему российскому защитнику Андрею Маркову.



«Не верьте всему, что вы слышите или читаете. Я не разговаривал с Андреем Марковым», — приводит слова Хекстолла The Philadelphia Inquirer.



38-летний Марков на протяжении всей карьеры (16 сезонов) выступал за «Монреаль Канадиенс». В НХЛ он провёл 990 матчей, в которых набрал 572 (119+453) очка при показателе полезности "+64". В прошедшем сезоне на его счету 36 (6+30) результативных баллов в 62 играх при показателе полезности "+18". Летом 2017 года Марков стал неограниченно свободным агентом.

«Филадельфия» ведёт переговоры с Марковым