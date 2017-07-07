7 июля главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров ответит на вопросы читателей «Чемпионата» в хоккейном паблике нашего издания в социальной сети «ВКонтакте».



Свои вопросы Назарову вы сможете задавать начиная с 12:00 мск, когда начнётся прямая трансляция беседы с Назаровым в группе «ВКонтакте». Вопросы должны быть понятными и не содержать нецензурной брани. Юмор приветствуется.

Назаров возглавил «Нефтехимик» летом 2016 года.

Прямую трансляцию можно посмотреть в группе «Чемпионата» в соцсети «ВКонтакте».