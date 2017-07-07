Игроки «Барыса» проходят медицинские тесты

Хоккеисты астанинского «Барыса» проходят медицинские тесты. Об этом информирует официальный сайт клуба Континентальной хоккейной лиги.

Дастин Бойд покинул «Барыс»

У врачей побывали Роман Старченко, Константин Пушкарёв, Владимир Маркелов, Максим Семёнов, а также новички Даррен Диц, Алексей Маклюков и Дмитрий Шевченко.

В сезоне-2016/17 по итогам регулярного чемпионата КХЛ команда из Астаны заняла пятое место в Восточной конференции. «Барсы» прошли один раунд плей-офф, в межсезонье Евгений Корешков сменил Эдуарда Занковца на посту главного тренера.