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Сергачёв: общался с Кучеровым, и он мне сказал: «Тебе понравится в Тампе»

7 июля 2017, пятница. 11:00. Хоккей

Защитник клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв поделился впечатлениями от своего обмена из команды «Монреаль Канадиенс».

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«В «Тампе» складывается большая российская диаспора. Это очень приятно. Пообщаться, по-русски поговорить. Много молодых проспектов моего возраста, а есть и моложе. Уже успел пообщаться с Кучеровым. Он сказал: «Тебе понравится в Тампе». Город спокойный, есть куда сходить и где погулять.

Удивился ли тому, что Александр Волков из ВХЛ поехал в «Тампу»? Волкова оценивают высоко. Играли в кемпе, он очень хорошо катается, обладает сильным броском. Голова работает, думает, что делает на льду. Не зря его подписали. А Липанов немного другой, более техничный центральный нападающий. Худой, маленький, хотя сейчас подрос. Быстрый. Даже не знаю, с кем его сравнить в НХЛ. Хорошо играет в пас», — сказал Сергачёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Полностью интервью с Михаилом Сергачёвым читайте на «Чемпионате» сегодня.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Тампа-Бэй Лайтнинг Александр Волков — хоккей Алексей Липанов Михаил Сергачёв
Новости. Хоккей
7 июля 2017, пятница
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