Никита Нестеров подписал контракт с ЦСКА на три года

Защитник Никита Нестеров заключил соглашение со столичным ЦСКА на три года. Об этом на открытой тренировке «армейского» клуба сообщил президент клуба Игорь Есмантович. Ранее стало известно, что челябинский «Трактор» обменял права на Нестерова в ЦСКА.

«Трактор» обменяет права на Никиту Нестерова в ЦСКА

24-летний Нестеров перешёл в «Монреаль» из «Тампа-Бэй Лайтнинг» в прошлом сезоне. Он сыграл за новую команду 13 матчей, отметившись одной заброшенной шайбой и четырьмя передачами при показателе полезности «+3». Всего в НХЛ россиянин провёл три сезона, на его счету 132 матча, в которых он набрал 33 (9+24) балла при показателе полезности «0».