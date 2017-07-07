Есмантович: актуальность приглашения игроков «Динамо» отпала

Президент ЦСКА Игорь Есмантович заявил, что клуб больше не собирается делать предложения игрокам московского «Динамо».

ЦСКА не сыграет в плей-офф КХЛ на «Мегаспорте»

«Стратегия комплектования ЦСКА разрабатывалась ещё в ноябре прошлого года. Создалась ситуация, когда актуальность приглашения тех хоккеистов «Динамо», которых мы бы хотели у себя видеть, отпала. Мы подписали Григоренко, Нестерова и Любимова, поэтому, кроме Робинсона, больше ни за кого из динамовских хоккеистов не боролись», — передаёт слова Есмантовича корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.