Перенёсший инсульт Владимир Буре чувствует себя лучше

Тренер по физподготовке сборной Беларуси Владимир Буре, который недавно перенёс инсульт, пошёл на поправку. Об этом сообщила супруга его сына Павла Буре Алина.

«Пока мы вынуждены следить за здоровьем Владимира Валерьевича на расстоянии — на данный момент не можем срочно вылететь в Майами, но буквально на днях собираемся. Рядом с папой Паши сейчас дежурят его жена и дочь, но, конечно, тоже хочется поддержать его. Сын Валерий живёт в Лос-Анджелесе, пока тоже не рядом с папой. Сейчас Владимиру Валерьевичу получше, он поправляется. Очень надеемся, что с его здоровьем всё будет хорошо», — сказала жена бывшего хоккеиста.