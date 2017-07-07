Андрей Назаров ответил на вопросы читателей в хоккейном сообществе в «ВКонтакте»

В официальном сообществе раздела «Хоккей» в социальной сети «ВКонтакте» состоялся видеоэфир с главным тренером «Нефтехимика» Андреем Назаровым, во время которого специалист ответил на вопросы читателей.

В хоккейном сообществе «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте» можно прочитать последние хоккейные новости и аналитику на актуальные темы последних дней. В будущем планируется организация конкурсов для читателей, а также прямые видеоэфиры с участием людей из хоккейного мира.

Вы также можете посмотреть прямую видеотрансляцию в официальном аккаунте раздела «Хоккей» в «ВКонтакте».