7 июля Зарипов проведёт пресс-конференцию и автограф-сессию

7 июля на учебно-тренировочной базе хоккейного клуба «Ак Барс» состоится пресс-конференция с участием Даниса Зарипова. Начало – в 16:00 по местному времени. В 18:30 по местному времени в Ледовом дворце «Татнефть Арена» пройдёт автограф-сессия Зарипова. Об этом казанский клуб сообщил в своём «твиттере».

Ранее казанский клуб объявил о возвращении хоккеиста. В прошлом сезоне Зарипов выступал в составе магнитогорского «Металлурга», за который провёл в КХЛ 74 матча (в том числе 18 в плей-офф), забросил 31 шайбу и отдал 36 результативных передач, набрав 67 очков при показателе полезности «+17». Всего в КХЛ Зарипов отыграл в 603 матчах, в которых набрал 565 очков по системе «гол+пас» (254+311) при показателе полезности «+200», а также отбыл 370 штрафных минут. Хоккеист является четырёхкратным обладателем кубка Гагарина: два трофея он завоевал с казанской командой и два с магнитогорской. Также Зарипов является трёхкратным чемпионом мира.