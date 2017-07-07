Зарипов: «Магнитка» навсегда в моём сердце, спасибо за тёплые, продуктивные года

Данис Зарипов, вернувшийся в «Ак Барс» из «Магнитки», обратился к болельщикам магнитогорской команды.

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«Большое спасибо всем, кто поддерживал нашу команду и меня лично все эти четыре года, которые я защищал цвета «Металлурга». Уверен, что без болельщиков мы бы не смогли привезти в город кубок Гагарина и уж тем более повторить успех. О таком нельзя было и мечтать! Я всегда чувствовал тепло трибун и старался в каждом матче дарить вам только положительные эмоции. Никогда не забуду годы, проведённые в «Металлурге», всегда буду помнить, что здесь в меня верили и дали возможность играть с выдающимися партнёрами. Я чувствовал поддержку с самого первого дня в Магнитогорске. Большое вам всем спасибо! «Металлург» навсегда останется в моём сердце! Отдельное спасибо руководству клуба, тренерскому штабу, команде администраторов, медицинскому персоналу и, конечно же, ребятам «Металлурга» за тёплые и продуктивные четыре года», — отметил хоккеист.

В прошлом сезоне Зарипов выступал в составе магнитогорского «Металлурга», за который провёл в КХЛ 74 матча (в том числе 18 в плей-офф), забросил 31 шайбу и отдал 36 результативных передач, набрав 67 очков при показателе полезности «+17». Всего в КХЛ Зарипов отыграл в 603 матчах, в которых набрал 565 очков по системе «гол+пас» (254+311) при показателе полезности «+200», а также отбыл 370 штрафных минут. Хоккеист является четырёхкратным обладателем кубка Гагарина: два трофея он завоевал с казанской командой и два с магнитогорской. Также Зарипов является трёхкратным чемпионом мира.

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Также фото доступно в «инстаграме» уральской команды.