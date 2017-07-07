И. Никитин: у ЦСКА приличное усиление, но надо будет ещё создать команду

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин ответил на вопросы журналистов после открытой тренировки команды.

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«Усиление у ЦСКА приличное. Пришли ребята хорошего уровня. Но нам надо будет ещё создать команду. По составу мы сейчас, наверное, одни из лучших. В какой форме Любимов? Рома всего один год был в НХЛ, не думаю, что за это время он адаптировался к лиге на сто процентов. Сейчас он вернулся в обратный режим. Задача на сезон? Задача у любого спортсмена – кубок, это даже не обсуждается. Раньше мы использовали тех игроков, которые у нас были, старались всё из них выжать. Сейчас пришли хоккеисты немножко другого плана, нужно будет реализовывать их талант.

Не думаю, что у Капризова будут проблемы с адаптацией. У него пока только вторая ледовая тренировка. Кирилл – талантливый парень, а талантливые игроки тем и отличаются, что адаптируются к любой ситуации. Понимаю ли я, что при таком составе любой результат, кроме завоевания Кубка Гагарина, будет расценён как провал? Конечно. Я больше думаю о плей-офф, о построении команды, её подготовке. Нужно будет сосредоточиться на самом главном. В совмещении работы в клубе и сборной есть свои сложности. Я думаю, что мы к этому готовы. Я привык работать на полную. Над кандидатурой капитана пока думаем. Сколько вариантов? Сколько в команде человек», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.