Капризов: рад оказаться в ЦСКА, понимаю, что олимпийский сезон — особенный

Нападающий ЦСКА Кирилл Капризов поделился впечатлениями от перехода в новую команду.

«Атмосфера в команде хорошая, со многими ребятами знаком, кого не знал, уже познакомились. Сейчас начались тренировки, потихоньку готовимся. Задачи на сезон – выигрывать, самую главную задачу нам объявят попозже. С ребятами из тройки уже играл (со Светлаковым и Окуловым. — Прим. «Чемпионата») на молодёжном чемпионате мира в Финляндии, но даже не вспоминали об этом, это только вторая тренировка на льду. С Игорем Валерьевичем знакомы ещё по сборной, немного один на один поговорили. Понимаю, что этот сезон особенный, учитывая Олимпийские игры, буду стараться, выкладываться, хорошо готовиться к сезону, а там всё от меня зависеть будет. Обид на сборную и Знарка нет.

Отпуск провёл хорошо, на Алтай каждый год езжу, немного вес набрал, но он уйдёт сейчас быстро. Сложно сказать про отличия тренировок в ЦСКА и «Салавате», второй день только тренируемся, так немного упражнения отличаются. С игроками «Салавата Юлаева» поддерживаю связь, там много друзей осталось – с Захаром Арзамасцевым вместе летали отдыхать. Конечно скучаю, город мне очень многое дал, как и Новокузнецк. Насчёт будущего не знаю, не думал, главное – это сейчас. Рому Любимова давно знаю, да вообще много ребят знакомых, в сборной встречались часто. Рад оказаться в ЦСКА – это клуб с большой историей», — передаёт слова Капризова корреспондент «Чемпионата» Ярослав Дехтярёв.