И. Никитин: моя задача – сделать из тренерского штаба команду в команде

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин рассказал о комплектовании тренерского штаба команды на следующий сезон.

«Мы с Юшкевичем работали в национальной сборной, поэтому знаем друг друга хорошо. Пришёл тренер вратарей Константин Власов, он работал с Сорокиным и Филоненковым в сборной в своё время. Присоединился Альберт Лещёв – местный воспитанник. Это интеллект от хоккея. В его задачи будет входить помощь нападающим в реализации своего плана, объяснять и договариваться с ними. Из старого штаба остались тренер по физподготовке Пирожков и Чебатуркин. Все одного возраста, у всех одно понимание хоккея. Моя задача – сделать из этого штаба команду в команде», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.