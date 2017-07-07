Генменеджер «Трактора»: получили достойную денежную компенсацию за Нестерова

Генеральный менеджер «Трактора» Евгений Губарев прокомментировал обмен прав на защитника Никиту Нестерова в ЦСКА. Экс-защитник челябинской команды подписал с ЦСКА контракт, рассчитанный на три года. Губарев подчеркнул, что клуб получил достойную денежную компенсацию.

«Армейский клуб сделал серьёзное предложение: «Трактор» получает достойную денежную компенсацию, которую мы планируем вложить в развитие клубной вертикали. По всем параметрам это выгодное соглашение как для «Трактора», так и для ЦСКА и самого хоккеиста», — приводит слова Губарева официальный сайт «Трактора».