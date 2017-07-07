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Директор «Ак Барса»: долго шли к этому, и возвращение Зарипова состоялось

7 июля 2017, пятница. 14:55. Хоккей

Директор «Ак Барса» Шамил Хуснутдинов прокомментировал возвращение нападающего Даниса Зарипова.

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«Всё, что делается в клубе, всегда делается для болельщиков. Мы долго шли к этому, и это событие наконец-то состоялось. Мы очень рады, что Зарипов в наших рядах. Надеемся, это большой шаг к тому, чтобы были заполнены трибуны во дворце, чтобы был результат, были эмоции и новые победы», – цитирует функционера клубное телевидение.

В прошлом сезоне Зарипов выступал в составе магнитогорского «Металлурга», за который провёл в КХЛ 74 матча (в том числе 18 в плей-офф), забросил 31 шайбу и отдал 36 результативных передач, набрав 67 очков при показателе полезности «+17». Всего в КХЛ Зарипов отыграл в 603 матчах, в которых набрал 565 очков по системе «гол+пас» (254+311) при показателе полезности «+200», а также отбыл 370 штрафных минут. Хоккеист является четырёхкратным обладателем Кубка Гагарина: два трофея он завоевал с казанской командой и два с магнитогорской. Также Зарипов является трёхкратным чемпионом мира.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ХК Ак Барс Данис Зарипов
Новости. Хоккей
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