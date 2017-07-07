Назаров: посыл лиги нам понятен, наверное, игроков-тафгаев в КХЛ уже не будет

Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров, отвечая на вопросы читателей «Чемпионата» в официальном сообществе раздела «Хоккей» в социальной сети «ВКонтакте», рассказал, ждать ли в команде хоккеистов-тафгаев.

«Усиление состава планируется, потому что всегда ищем, где-то что-то подсмотрим, кто-то позвонит. Задачи на сезон – безусловное попадание в плей-офф и хорошее выступление там. Благодарен ребятам, что тренируются, выдерживают нагрузки. Благодарен и руководству, что предоставили нам много льда. Потому что сейчас лёд мы арендуем.

Будут ли в «Нефтехимике» тафгаи? Прошлогодний посыл лиги нам понятен. Наверное, игроков-тафгаев в КХЛ уже не будет. Думаю, что от драк никто не застрахован, они в хоккее всегда были. Посмотрим, чем это всё закончится. Что касается боёв, то с удовольствием посмотрел бы на бой Проберта и Доми. Это было шикарно. И по продолжительности, и по качеству самого боя», — сказал Назаров.

Также видео доступно в официальном сообществе раздела «Хоккей» в социальной сети «ВКонтакте».