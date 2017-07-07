Галимов: «Авангард» — боевая команда, у нас самые высокие цели

Новичок «Авангарда» форвард Ансель Галимов поделился первыми впечатлениями от пребывания в омской команде. По мнению хоккеиста, главное — влиться в коллектив.

Ансель Галимов перешёл в «Авангард»

«Многих ребят знаю. Пестушко, Осипов — с ними вместе играли в московском «Динамо». С Хохряковым играл в одном звене в Нижнекамске. Команда боевая, у нас самые высокие цели. Пообщался с главным тренером Скабелкой. Надо влиться в коллектив и показывать свою игру. Только работой можно доказать, что ты готов в этом коллективе биться», — цитирует хоккеиста клубное телевидение.