Действующий обладатель Братины Пилипенко стал игроком «Автомобилиста»

Нападающий Кирилл Пилипенко перешёл в «Автомобилист». Двустороннее соглашение между игроком и клубом рассчитано на два года.



Хоккеист является воспитанником «Спартаковца». Кирилл начал в ХК МВД (Балашиха), сыграл в МХЛ 133 матча, набрал 116 (64+52) очков. В 2015 году нападающий дебютировал на взрослом уровне, выступая в ВХЛ за «Динамо» (Балашиха). В том же сезоне Пилипенко начали привлекать к играм московского «Динамо», он был признан лучшим новичком недели в лиге, за 6 матчей в КХЛ набрал 2 (2+0) очка. В прошлом сезоне в составе «Динамо» (Балашиха) Пилипенко выиграл Братину. Всего в ВХЛ Кирилл провёл 80 игр, набрал 56 (29+27) очков при показателе полезности «+18».



Хоккеист вызывался в юниорские сборные России. Он является победителем Универсиады-2017, серебряным призёром Европейского юношеского олимпийского фестиваля — 2013, серебряным призёром мирового Кубка Вызова — 2014.

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