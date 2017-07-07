Зарипов: «Ак Барс» ежегодно борется за кубок, это главное

Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов рассказал о причинах своего возвращения в клуб.



«Такие переходы не решаются быстро, никаких сложностей в переговорах не было, были формальности, которые надо было обсудить. Здесь хорошая команда, хорошее руководство, всё на высшем уровне. Команда ежегодно борется за кубок, это главное. Второе – здесь мой дом. Здесь моя семья, мои родственники.



Если хоккеист уже не мечтает попасть на Олимпиаду, то ему можно вешать коньки на гвоздь. Несмотря на то что я не попадаю в сборную, у меня сохраняется желание играть в ней. Будем делать всё для этого, надеюсь, партнёры помогут мне, как и я им", – передаёт слова Зарипова корреспондент «Бизнес Online».

Зарипов вернётся в «Ак Барс», а Никита Нестеров – в КХЛ Зарипов подпишет контракт с «Ак Барсом», Нестеров вернётся в КХЛ, ГК ТЭН продаст «Парк Легенд» структурам Ротенбергов – в итогах дня.