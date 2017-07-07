Защитник «Рейнджерс» Кляйн завершил карьеру

Защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Кевин Кляйн объявил о завершении карьеры, проведя в НХЛ 12 сезонов, сообщает официальный сайт клуба.



У 32-летнего Кляйна на счету 627 матчей в НХЛ, в которых он забросил 38 шайб и отдал 116 результативных передач, набрав 154 очка при показателе полезности «+22», а также отбыл 185 штрафных минут. В АХЛ Кевин сыграл в 220 встречах, набрав 81 очко (19+62).



Большую часть карьеры Кляйн провёл в «Нэшвилл Предаторз», которым был выбран на драфте НХЛ-2003 под общим 37-м номером. а в «Рейнджерс» перебрался в 2014 году.