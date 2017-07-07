«Эдмонтон» подписал однолетний контракт с форвардом Йоккиненом

«Эдмонтон Ойлерз» объявил о подписании однолетнего соглашения с финским нападающим Юсси Йоккиненом, сообщает официальный сайт клуба.



34-летний Йоккинен в прошлом сезоне выступал в составе «Флорида Пантерз», за который принял участие в 69 матчах, забросил 11 шайб и отдал 17 результативных передач, набрав 28 очков при показателе полезности «-15».



Всего у Йоккинена на счету 891 матч в НХЛ, где он набрал 546 очков по системе «гол+пас» (186+360), а его показатель полезности составляет "+5". Также Юсси выступал за «Даллас Старз», «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Каролина Харрикейнз» и «Питтсбург Пингвинз».