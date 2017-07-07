Торторелла: Панарин может сделать что-то из ничего

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Джо Торторелла рассказал о векторе развития команды в следующем сезоне, а также рассказал о своих ожиданиях от россиянина Артемия Панарина.



«НХЛ не прощает ошибок. Если ты не остаёшься наверху, не стараешься развиваться в роли лидера, как «Блю Джекетс», то ты завязнешь в болоте. Мы заложили основы, у нас было финансирование, но теперь необходимо развиваться как организация.



Что касается тренировочного лагеря, то он будет проходить на другом уровне. Послание игрокам состоит в том, что если они хорошо провели прошлый сезон, то им необходимо упорно работать, чтобы остаться на том же уровне. С другой стороны, в прошлом сезоне у кого-то что-то не клеилось в каких-то определённых моментах, но это не означает, что они не могут подтянуть их.



Панарин? Он может сделать что-то из ничего. Он в любой момент может создать гол и послать шайбу в ворота. Думаю, это особая часть атаки. В прошлом сезоне нам везло в нападении, но в следующем надо добавить динамики, и Артемий поможет нам в этом. При этом ему нужен кто-то, кто сможет открыться, принять передачу и отдать её назад, и тогда Панарин будет опасен. Веннберг — один из лучших плеймейкеров, так что, безусловно, начинать они будут вместе», — приводит слова Тортореллы официальный сайт «Коламбуса».