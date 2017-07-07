Нестеров — болельщикам в НХЛ: это не прощание, а скорее расставание на время

Защитник Никита Нестеров, подписавший трёхлетнее соглашение с ЦСКА, попрощался со своими болельщиками в НХЛ, а также поблагодарил клубы, в которых выступал в Северной Америке.



«После тщательного обдумывания и взвешивания всех вариантов я решил вернуться домой и играть за ЦСКА следующие три сезона. Я хотел бы поблагодарить «Тампа-Бэй Латнинг» и «Монреаль Канадиенс» за то, что дали мне возможность развиваться и играть в НХЛ. Это не прощание, а скорее расставание на время, потому что я намерен вернуться в Северную Америку. Будьте здоровы, друзья», — отметил Нестеров.