Беннетт и Парккила вошли в тренерский штаб «Колорадо»

«Колорадо Эвеланш» объявил о заключении соглашений с Рэем Беннеттом и Юсси Парккилой, которые вошли в тренерский штаб команды в качестве ассистента главного тренера и тренера вратарей соответственно, о чём сообщил официальный сайт клуба.



«Рэй принесёт в нашу команду огромный опыт в НХЛ и знание хоккея, а Юсси уже долгое время работает с вратарями. Они станут отличным дополнением к уже существующему тренерскому штабу, и мы очень рады, что они к нам присоединились», — отметил генеральный менеджер «Эвеланш» Джо Сакик.