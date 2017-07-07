Лента новостей Bwin.ru — скоро открытие! Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Беннетт и Парккила вошли в тренерский штаб «Колорадо»

7 июля 2017, пятница. 20:38. Хоккей

«Колорадо Эвеланш» объявил о заключении соглашений с Рэем Беннеттом и Юсси Парккилой, которые вошли в тренерский штаб команды в качестве ассистента главного тренера и тренера вратарей соответственно, о чём сообщил официальный сайт клуба.

«Рэй принесёт в нашу команду огромный опыт в НХЛ и знание хоккея, а Юсси уже долгое время работает с вратарями. Они станут отличным дополнением к уже существующему тренерскому штабу, и мы очень рады, что они к нам присоединились», — отметил генеральный менеджер «Эвеланш» Джо Сакик.

Источник: Официальный сайт "Колорадо Эвеланш" Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Колорадо Эвеланш
Новости. Хоккей
7 июля 2017, пятница
20:55 Московское «Динамо» подписало контракты с Кутейкиным, Рыловым и Карсумсом
20:38 Беннетт и Парккила вошли в тренерский штаб «Колорадо»
20:17 Нестеров — болельщикам в НХЛ: это не прощание, а скорее расставание на время
19:18 Вестерлунд: очень доволен подписанием Фёдорова и Кокарева, они очень важны
19:11 Торторелла: Панарин может сделать что-то из ничего
18:56 «Эдмонтон» подписал однолетний контракт с форвардом Йоккиненом
17:55 «Динамо-Минск» подписало однолетний контракт с нападающим Китаровым
17:47 Защитник «Рейнджерс» Кляйн завершил карьеру
17:00 Назаров: в ситуации с Якуповым природа возьмёт своё, он покажет себя
16:45 Зарипов: «Ак Барс» ежегодно борется за кубок, это главное
16:00 Действующий обладатель Братины Пилипенко стал игроком «Автомобилиста»
15:45 Галимов: «Авангард» — боевая команда, у нас самые высокие цели
15:30 Назаров: посыл лиги нам понятен, наверное, игроков-тафгаев в КХЛ уже не будет
15:28 ЦСКА заплатил «Трактору» за Нестерова около 130 млн рублей
15:26 Стась: попасть в команду уровня «Авангарда» — большая удача
15:06 «Авангард» провёл необычную тренировку
14:55 Директор «Ак Барса»: долго шли к этому, и возвращение Зарипова состоялось
14:52 Стало известно расписание предсезонного турнира в Сочи
14:46 Экс-защитник «Слована» Пластино перешёл в «Амбри-Пиотту»
14:36 Гавриков, Комаров и Карпов выбрали игровые номера в СКА
14:17 Беспалов: надеюсь, сезон для «Спартака» сложится лучше, чем предыдущие
14:05 Шалунов: с Никитиным знаком ещё по молодёжной сборной, готов быть лидером
13:45 Любимов: «Филадельфия» — неудачный клуб для русских? Неправильно, там всё хорошо
13:42 Любимов: Олимпиада — главный фактор, почему я вернулся в ЦСКА
13:39 СКА поздравил Никиту Гусева с рождением дочери
13:23 Генменеджер «Трактора»: получили достойную денежную компенсацию за Нестерова
13:14 И. Никитин: моя задача – сделать из тренерского штаба команду в команде
13:13 Генменеджер «Авангарда»: Стась — не шестой легионер, у него гражданство РФ
13:08 Капризов: рад оказаться в ЦСКА, понимаю, что олимпийский сезон — особенный
13:02 И. Никитин: у ЦСКА приличное усиление, но надо будет ещё создать команду
13:00 Зарипов: «Магнитка» навсегда в моём сердце, спасибо за тёплые, продуктивные года
13:00 Дуайер: «Динамо» — оптимальный вариант, планируем привлечь хороших легионеров
12:50 «Авангард» объявил о переходе Андрея Стася, контракт заключён на три года
12:40 7 июля Зарипов проведёт пресс-конференцию и автограф-сессию
12:33 Андрей Назаров ответил на вопросы читателей в хоккейном сообществе в «ВКонтакте»
12:29 Перенёсший инсульт Владимир Буре чувствует себя лучше
11:58 Есмантович: актуальность приглашения игроков «Динамо» отпала
11:54 ЦСКА не сыграет в плей-офф КХЛ на «Мегаспорте»
11:52 Величкин: полюбовно приняли решение об уходе Зарипова, у «Магнитки» всё по плану
11:36 Есмантович: Григоренко подписали на три сезона, Капризов останется в ЦСКА
11:28 Мартемьянов: конкуренция в «Амуре» высокая, селекция идёт
11:26 Никита Нестеров подписал контракт с ЦСКА на три года
11:22 «Ак Барс» подтвердил подписание с Зариповым двухлетнего контракта
11:11 Форвард «Салавата» Игорь Макаров готовится приступить к тренировкам
11:00 Сергачёв: общался с Кучеровым, и он мне сказал: «Тебе понравится в Тампе»
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Как вы оцените переход Александра Радулова в «Даллас» за $ 31,25 млн?
Архив →
© championat.com, 2000–2017