Российский защитник Андрей Марков сыграл свадьбу со своей девушкой Соней. У пары есть дочка Василиса, которой уже больше года.



«Андрей Марков был таким человеком, который больше всего на меня повлиял, и без него я не стал бы тем, кем стал. Сегодня мы празднуем любовь и жизнь, а не гол в большинстве. Я люблю тебя Марки и не мог бы быть счастливее, чем здесь, с тобой в этот особенный день», — поздравил Маркова на своей странице в «Инстаграме» защитник Пи Кей Суббэн, с которым они вместе выступали в «Монреале».

Также на свадьбе присутствовал защитник «Нэшвилл Предаторз» Алексей Емелин.

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