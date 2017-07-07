7 июня в череповецком музее металлургической промышленности «Северсталь» представила новых игроков и тренеров команды. Перед началом церемонии новички совершили экскурсию по музею. После экскурсии прошла церемония представления новичков и вручения им игровых свитеров, а также общение с журналистами, сообщает официальный сайт клуба.



«Я никогда не был в таком музее. В городе, где я жил раньше, была компания угольной промышленности. Там тоже был музей, но у них не было таких технологий, какие используются здесь. Конечно, это добавит мотивации. Люди здесь очень много работают, это видно. Компания, как я слышал, одна из крупнейших в Европе. Большая часть культуры в городе завязана на производство металла. И у «Северстали» в Череповце много всего помимо производства — и больницы, и спортивные клубы. И это для нас дополнительная мотивация, чтобы играть лучше, играть здесь за город, за людей», — прокомментировал увиденное нападающий Матей Странски.

если видео не отображается, его можно посмотреть на видеохостинге Youtube.