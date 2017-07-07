«Автомобилист» подписал двусторонний однолетний контракт с Пилипенко

«Автомобилист» объявил о подписании двустороннего однолетнего соглашения с нападающим Кириллом Пилипенко, сообщает официальный сайт клуба.



В прошлом сезоне Кирилл выступал в составе «Динамо» (Балашиха) в Высшей хоккейной лиге, в котором провёл 18 игр, забросил 4 шайбы и отдал 6 результативных передач, набрав 10 очков при показателе полезности «+7», а также отбыл 14 штрафных минут. Всего у Пилипенко в ВХЛ 80 матчей, в которых он набрал 56 очков по системе «гол+пас» (29+27) при показателе полезности «+25».