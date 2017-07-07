«Анахайм» подписал однолетний контракт с Расмуссеном

«Анахайм Дакс» объявил о подписании однолетнего соглашения с нападающим Деннисом Расмуссеном, сообщает официальный сайт клуба.



В прошлом сезоне 27-летний Расмуссен выступал в составе «Чикаго Блэкхоукс», принял участие в 68 матчах НХЛ, в которых забросил 4 шайбы и отдал 4 результативные передачи, набрав 8 очков при показателе полезности «-4». Всего у Денниса на счету 112 матчей в НХЛ, в которых он набрал 17 очков по системе «гол+пас» (8+9) при показателе полезности «+5».



В составе сборной Швеции Расмуссен завоевал бронзу чемпионата мира–2014 в России.