М. Юханссон: не вижу ничего плохого в статусе тёмной лошадки

Нападающий Маркус Юханссон, который был обменян в «Нью-Джерси Дэвилз» из «Вашингтон Кэпиталз», поделился ожиданиями от первого сезона в новой команде.



«Если честно, я вижу только хорошее. Я чувствую, что «Нью-Джерси» движется в правильном направлении. Не вижу ничего плохого в статусе тёмной лошадки. Думаю, что у нас отличная команда. Если нам удастся собрать все кусочки воедино, то мы можем многих удивить. Я с удовольствием стану частью команды, которая находится на стадии развития и с каждым днём и каждым годом становится лучше.



Чем больше ты играешь с кем-то, тем легче всё становится, это помогает. Мы втроём с Кузнецовым и Уильямсом играли с выдумкой и скоростью, работая друг на друга. Было весело, и в то же время мне сильно помогало то, что в течение всего года мы играли в одном сочетании. Я немного играл справа, но не так много, как слева или в центре. Большинство хоккеистов могут играть на любой позиции. Просто к этому надо привыкнуть. Я открыт к любым изменениям к моменту приезда в тренировочный лагерь в сентябре. Я счастлив представившемуся мне шансу, возможности играть в этой команде и следующему шагу в карьере. Я стараюсь играть быстро и креативно, используя партнёров по звену как можно больше», — приводит слова Юханссена официальный сайт НХЛ.