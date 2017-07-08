«Ванкувер» подписал двусторонний однолетний контракт с Лабат

Генеральный менеджер «Ванкувер Кэнакс» Джим Беннинг объявил о подписании двустороннего однолетнего соглашения с нападающим Джозефом Лабатом, сообщает официальный сайт клуба.



В прошлом сезоне в составе «Кэнакс» Лабат принял участие в 13 матчах НХЛ, в которых не отметился результативными действиями. Большую часть сезона Джозеф провёл в «Ютика Кометс», в составе которого выступал в АХЛ, отыграл в 38 матчах, забросил 6 шайб и отдал 10 результативных передач, набрав 16 очков при показателе полезности «-6».